Мощен новогодишен ритуал с дафинов лист за пречистване и освобождаване от старото

С наближаването на края на годината е идеалното време за размисъл, освобождаване и нулиране за предстоящата година. Един прост и мощен ритуал, който можете да извършите, за да се отървете от негативизма, е ритуалът с изгаряне на дафинов лист . Традиционно се смята, че дафиновите листа имат защитни и пречистващи свойства, което ги прави отличен инструмент за прогонване на нежелана енергия.

Ето как да извършите ритуала:

Какво ще ви е необходимо:

Още: Сортове растения от дафинов лист, които растат добре в контейнери

Сушени дафинови листа

Химикал или маркер

Казан или пожаробезопасен съд

Запалка или кибрит

Още: Старо поверие: Сложете това в портфейла си и той ще се напълни с пари

Свещ

Стъпки:

Определете своето пространство

Започнете, като намерите тихо място, където никой няма да ви безпокои. Запалете тамян, ако желаете, и поемете няколко дълбоки вдишвания, за да се центрирате. Този ритуал е за изчистване на негативността и създаване на пространство за положителна енергия, така че се съсредоточете върху намерението си.

Още: Запалете дафинов лист в дома си на тези дати през декември и вижте как животът ви започва да се променя

Напишете това, от което искате да се освободите.

На всеки дафинов лист напишете нещо негативно, от което искате да се освободите – независимо дали е лош навик, токсична връзка, минало съжаление или нещо, което вече не ви служи. Можете да напишете толкова листа, колкото са необходими, за да отразите всичко, от което искате да се освободите.

Запали черна свещ

Черното е цветът на прогонването, което го прави идеалната свещ, от която да запалите дафиновите си листа за прогонване.

Още: Ето как да пречистите въздуха в дома си БЕЗ пари - мирише приятно и помага на съня

Изгорете дафиновите листа.

Един по един запалете всеки дафинов лист от пламъка на черната свещ и го пуснете в казан или огнеупорен съд. Докато листът гори, визуализирайте как негативната енергия напуска живота ви. Оставете пламъкът да погълне дафиновия лист напълно.

Изхвърлете пепелта

След като всички дафинови листа изгорят, съберете пепелта и я разпръснете навън, заровете я в земята или я пуснете в течаща вода – пускането ѝ в тоалетната е напълно приемливо! Това символизира изпращането на негативността и създаването на място за нова, положителна енергия в живота ви.

Още: Сложете дафинов лист върху радиатора и вижте какво ще се случи

Завършете ритуала

За да завършите, благодарете на дафиновия лист за неговата пречистваща енергия. Седнете тихо за няколко минути, позволявайки си да се почувствате по-леки и свободни от бремето, от което сте се освободили. Може да искате да запишете в дневник всички мисли или чувства, които възникват по време на ритуала

Защо дафинови листа?

Дафиновите листа често се използват в духовни практики заради техните пречистващи, защитни и лечебни свойства. Твърди се, че изгарянето на дафинови листа изчиства застоялата енергия, пречиства околната среда и подобрява умствената яснота. Това е прост, но мощен начин да затворите една глава и да отворите друга.

Още: Сложете дафинов лист в саксиите с цветята и вижте какво ще се случи

Когато завършите ритуала, знайте, че сте си поставили за цел да се освободите от това, което вече не ви служи, и да направите място за ново начало през следващата година. Нека този акт на изчистване на негативизма ви води към по-голям мир и изобилие през следващите месеци.

Като направите този прост, но мощен ритуал, можете да влезете в новата година с чисто начало.