7 храни, които поддържат мозъка

Много неща се промениха през последните 70+ години, включително разбирането ни за това как храната подхранва психичното здраве и болестите.

Как мозъкът избира кои спомени да запази и кои да изтрие

„Има много изследвания, които продължават да показват, че начинът, по който се храним и какво ядем, наистина влияе върху психичното ни здраве“, обясни д-р Дрю Рамзи, психиатър по хранене, автор и защитник на психичното здраве, пред mindbodygreen.

Сега повече от всякога има възможност да напълните чинията си с храни, които подпомагат мозъка. Рамзи беше така любезен да сподели своите „силни играчи“ храни за психично здраве, за да ви помогне да започнете:

Кефир

Кефирът, ферментирал млечен продукт, е нисколактозен десерт, богат на съединения, поддържащи мозъка (и червата). Рамзи обяснява, че тъй като ферментиралите храни спомагат за увеличаване на разнообразието на микробиома, те също така поддържат мозъка чрез оста черва-мозък. Нарастващ брой изследвания върху психобиотиците – пробиотици, които имат положителен ефект върху мозъка, като кефира – показват, че те могат да помогнат за подобряване на когнитивните функции и да потиснат свързания с възрастта спад на паметта. Рамзи обича да използва кефир, за да добави пикантен вкус към своите смутита или дресинги за салати.

Аншоа и миди

Сьомгата и рибата тон са страхотни, но Рамзи обича да предизвиква хората да разширят репертоара си от морски дарове в името на психичното си здраве. По-малките риби, които са по-ниско в хранителната верига, като миди и аншоа, са склонни да съдържат по-малко живак и други замърсители, като същевременно съдържат много омега-3 мастни киселини, които стимулират мозъка . Рамзи добавя, че консумацията на по-малки консервирани риби също е по-достъпна и по-щадяща за околната среда.

Леща

С 18 грама растителен протеин и цели 15,6 грама диетични фибри на чаша , лещата е недооценен кулинарен герой в книгата на Рамзи. Той обяснява, че малките бобови растения се нареждат високо в неговата скала за антидепресантни храни поради високото им съдържание на фолат (витамин B9). (Ниските нива на фолат са свързани с повишен риск както от депресия, така и от деменция .) Рамзи обича да я добавя към салати или омлети или да я използва като самостоятелна гарнитура.

Тъмен шоколад

Като оставим настрана опасенията за оловото и кадмия , Рамзи все още смята тъмния шоколад за храна, която поддържа мозъка. Изследванията показват, че консумацията на качествено произведен тъмен шоколад в умерени количества може да донесе ползи за сърдечно-съдовото здраве , баланса на кръвната захар , както и за повишен мозъчен кръвоток и памет.

Горски плодове

Горските плодове отдавна са популярна храна за мозъка благодарение на фитонутриентите си, които подпомагат здравословния възпалителен отговор, невротрансмисията и невропластичността . Ако все още не са в сезон във вашия район, Рамзи посочва, че замразените плодове могат да имат същата хранителна стойност. Той е склонен да добавя горски плодове с високо съдържание на фибри, като малини, в смутита, овесени ядки и други.

Кашу

Много ядки играят защитна роля за здравето на мозъка, но Рамзи отбелязва, че кремообразните, сладки кашу са по-специално добър източник на желязо - минерал, полезен за мозъка, който много хора (особено тези, които се хранят с растителна храна) не получават достатъчно от диетата си.

Микрозелени и кълнове

И накрая, микрозелените зеленчуци и кълновете са перфектната добавка към всяко ястие, поддържащо психичното здраве. „Тъй като дефинирахме ключовите принципи в хранителната психиатрия, хранителната плътност наистина се откроява като концепция за мен – и микрозелените зеленчуци го постигат“, казва Рамзи. Тези млади растения осигуряват силно концентриран източник на минерали и фитонутриенти .

Не е нужно да се задоволявате и с блудкави кълнове: варианти като кълнове от слънчогледово семе са хрупкаво и ароматно допълнение към всяко ястие (въпреки че Рамзи е известен и с това, че ги яде само на шепа, понякога овкусени с лимонов сок и зехтин).