Сушене на дрехи без следи от щипки и прегъвания - ето как се прави

Всеки е имал момент, в който дрехите изсъхват перфектно, но следите от щипки и прегъвания развалят целия ефект. Особено при ризи, леки блузи и фини материи това е досаден проблем, който води до допълнително гладене и изгубено време. А всъщност има прости начини да избегнете следите още при сушенето. Как да го направите така, че дрехите да останат гладки и добре оформени?

Как да сушим дрехите правилно, без да ги повреждаме

Правилният момент за изваждане от пералнята

Много следи от щипки и прегъвания всъщност започват още в пералнята. Ако оставите дрехите вътре след края на програмата, те се намачкват под собственото си тегло, а гънките трудно изчезват, дори при внимателно сушене. Най-добре е да ги извадите веднага след изпиране, когато тъканите са още меки и податливи.

Разтръскайте дрехата добре – не просто леко, а така, че да изгладите ръчно най-видимите си гънки. Това намалява нуждата от щипки и помага дрехите да изсъхнат много по-гладки, дори ако ги закачите по стандартния начин. Колкото по-бързо действате след изпиране, толкова по-малко следи ще имате после.

Как да простирате без щипки

Щипките са удобни, но именно те често оставят онези малки, упорити вдлъбнатини. Ако искате да ги избегнете, използвайте закачалки – това е най-простият и ефективен метод. Ризите, тениските, леките блузи и роклите могат спокойно да се сушат така, без да се деформират. Просто ги окачете на закачалката и после върху простора. За по-тежки материи като пуловери не е подходящо, но за ежедневните дрехи резултатът е отличен. Друг трик е да преметнете дрехата през въжето наполовина, но само ако е лек плат – така няма нужда от щипки. За по-добър ефект оставете място между дрехите, за да падат естествено и да изсъхват равномерно.

Методи за сушене на равна повърхност

Равната повърхност е спасение за тъкани, които лесно се намачкват или се разтягат под тежестта си. Просто застелете голяма хавлия или памучна кърпа и разпънете дрехата отгоре. Това предпазва от всякакви следи – няма щипки, няма прегъвания, нито точки на натиск, които да оставят отпечатъци.

Методът е идеален за фини материи, плетива и дрехи, които искате да запазят форма. Разперете ръкавите и загладете с ръка местата, които по принцип се гънат при сушене на простор. Ако имате място, този метод дава най-гладки резултати и често изисква минимално гладене.

Трик за дрехи, които лесно се намачкват

Някои материи – лен, вискоза, леки памучни ризи – изглеждат добре само ако изсъхнат правилно. За тях работи трикът „полусухо изглаждане“. Когато дрехата е все още леко влажна (но не мокра), я изгладете с ръце, заглаждайки яката, раменете и предната част. След това окачете на закачалка и оставете да довърши сушенето. Тъканта застава естествено и се изпъва от собствената си тежест. При тънки блузи и ризи дори кратко проветряване на закачалка може да елиминира нуждата от гладене. Колкото по-деликатен е платът, толкова по-ефективен е този метод.

Как да избегнете прегъванията по тежките материи

Тежките материи като дънков плат, памучни суитшърти или дебели панталони често остават с линии от прегъване, ако са закачени неправилно. Най-добре е да ги сушите обърнати наопаки и захванати за талията, а не за крачолите – така тежестта се разпределя равномерно и не се получават остри ръбове. Ако разполагате със стойка или по-широк простор, разпънете дрехата така, че тъканта да виси свободно, без да се прегъва в точка. За суитшърти и плътни блузи работи и сушенето на равна повърхност, което предотвратява разтягане и следи по ръкавите.

Кога сушилнята е по-доброто решение

Макар да не е подходяща за всяка материя, сушилнята може да предотврати следите от щипки и прегъвания, ако я използвате правилно. Програмите за деликатни дрехи и ниската температура запазват тъканите гладки, без да оставят деформации. За памук, полиестер и смесени материи резултатът е отличен – дрехите излизат почти готови за носене. Най-важното правило е да не препълвате сушилнята и да извадите дрехите веднага след края на цикъла. Ако ги оставите вътре, гънките се фиксират от топлината, а това налага гладене. С правилната програма сушилнята всъщност спестява работа и поддържа дрехите в добър вид.

Гладките дрехи не са въпрос на повече гладене, а на правилно сушене. Когато извадите прането навреме, използвате закачалки вместо щипки и подбирате подходящия метод според материята, тъканите изсъхват без следи и деформации. Простите навици дават най-добри резултати — и спестяват време, усилия и излишно гладене.