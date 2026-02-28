Най-доброто време за прием на добавки с желязо

Ако се чувствате постоянно уморени и изтощени, това може да е признак на недостиг на желязо, предупреждава диетологът Нмами Агарвал. Желязото, ключов минерал в тялото, помага за транспортирането на кислород до клетките, като по този начин поддържа енергията и издръжливостта.

Лекар: В тези 2 храни има най-много желязо, яжте ги редовно, здравен съвет за деня, 14 февруари

Без достатъчно желязо, тялото се затруднява да произведе достатъчно здрави червени кръвни клетки . Това може да доведе до умора и замаяност. Най-често срещаният вид анемия е желязодефицитната анемия, която възниква, когато тялото не разполага с достатъчно желязо за производство на хемоглобин.

Агарвал подчертава, че мнозина не са сигурни как правилно да приемат железни добавки и кога са най-ефективни. Тя препоръчва приемането на железни добавки на гладно, поне час преди хранене.

Въпреки това, тя също така предупреждава, че някои храни и напитки, като кафе, чай и млечни продукти, съдържат съединения, които могат да попречат на усвояването на желязо . Здравният експерт казва, че приемът на железни добавки заедно с тези продукти може да ограничи тяхната ефективност и да ви попречи да получите пълната полза.

Агарвал споменава, че добавките с желязо действат най-добре, когато се приемат самостоятелно.

„Като го приемате самостоятелно, вие гарантирате, че тялото ви получава желязото, от което се нуждае, за да се бори с умората и ви кара да се чувствате ревитализирани“, пише тя.

Ползи от желязото

Желязото предлага множество ползи за здравето , включително подхранване на кожата, подпомагане на имунната система, намаляване на умората, подобряване на качеството на съня, насърчаване на здрава коса, подпомагане на здравословна бременност и подпомагане на производството на хемоглобин.

Източници на желязо

Желязото се съдържа в различни храни, но усвояването му зависи от вида желязо и източника на храна . Постното месо и морските дарове са богати на хемово желязо, което тялото абсорбира лесно.

От друга страна, ядките, бобовите растения и зеленчуците съдържат нехемово желязо, което се абсорбира по-неефективно. Хлябът, зърнените храни и другите зърнени продукти често са обогатени с желязо, което ги прави допълнителни източници на нехемово желязо.

Според Националните здравни институти , хемовото желязо се абсорбира по-добре от организма, отколкото нехемовото желязо.