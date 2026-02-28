Проучване разкрива: Когато сте фокусирани, можете да свършите 40 минути повече работа

Ново проучване показва, че когато умствените ни способности функционират в пика си, можем да свършим еквивалента на около 40 минути допълнителна работа през типичен ден, пише Science Alert .

Изследователски екип от Университета в Торонто – Скарбъроу е проследил 184 студенти в продължение на 12 седмици. Използвани са ежедневни когнитивни задачи за измерване на умствената острота, а участниците по-късно са докладвали дали са постигнали целите, които са си поставили за този ден.

Важно е да се отбележи, че участниците не са били сравнявани помежду си. Вместо това, те са анализирали вариациите във всеки индивид с течение на времето. Резултатите показват, че колебанията в умствената острота засягат всички – независимо от личността или графика им.

„В някои дни всичко върви гладко, а в други се чувствате сякаш газите през мъгла“, каза психологът Сендри Хътчерсън от Университета на Торонто-Скарбъроу.

„Искахме да разберем защо се случва това и колко много всъщност означават тези психически възходи и падения.“

Допълнителните 40 минути за продуктивност се отнасят за всякакви задачи – от писане на есе до готвене на вечеря. От друга страна, един „лош ден“ може да намали продуктивността със същото количество, което означава, че разликата между най-добрия и най-лошия ден може да бъде до 80 минути.

Изследванията показват също, че умствената острота влияе върху това колко амбициозни цели си поставяме. Когато сме умствено фокусирани, ние не само постигаме целите си по-често, но и си поставяме по-високи стандарти. В дни на умствена мудност дори рутинните задачи стават по-трудни

Черти като сaмоконтрол и съвестност оказват влияние върху средното представяне, но не предпазват от ежедневни вариации в умствената острота.

Изследователите анализирали така наречената „разлика между намерение и поведение“ – разликата между това, което искаме да направим, и това, което всъщност постигаме. Доказано е, че умствената острота е един от факторите, които разширяват или стесняват тази разлика, въпреки че учените не твърдят за пряка причинно-следствена връзка. Възможно е и други фактори, като здравословно състояние и стрес, да играят роля.

Освен това бяха взети предвид и факторите, влияещи върху умствената острота: качеството на съня предната нощ, нивото на разсейване и мотивацията. Някои от тези фактори можем да контролираме.

„Нашите данни показват три ключови неща за максимизиране на умствената острота: достатъчно сън, избягване на дългосрочно прегаряне и намаляване на депресивните капани. Понякога просто не е вашият ден – и това е нормално. Може би тогава трябва да си дадете малко пространство“, казва Хътчерсън.