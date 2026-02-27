Как да разберете дали пералнята ви наистина пере дрехите ви?

Пералнята, която не работи правилно, води до плесенясали дрехи с миризма в края на цикъла. Влошаването на състоянието им обаче не винаги е очевидно веднага, така че е важно да се следят ранните признаци. Пускането на дрехи в дефектна машина може да доведе до трайно обезцветяване или повреда на изделията в бъдеще.

Как да поддържаме дрехите си свежи между изпиранията

Подушете прането

Ако забележите миризма на мухъл или мазни остатъци по прането си след пране, то не е било ефективно почистено. „Миризмата на мухъл показва, че се е образувала мухъл и следователно прането не е било правилно изпрано“, обяснява Лорън Симонели, експерт по почистване и съосновател на ThreeMain. „Остатъците могат също да подсказват, че препаратът не е бил правилно изплакнат, което означава, че дрехите ви може да не са получили пълните ползи от сапуна.“

Оценка на потребителска грешка

Ако дрехите ви излизат от пералнята с миризма, петна (с вече съществуващи или нови петна) или са покрити със сапун, очевидно нещо се е объркало, но не е задължително да е машината. „Това може да показва грешка на потребителя – твърде малко препарат, твърде много препарат или твърде много дрехи в прането“, обяснява Симонели. А ако сте сигурни, че всичко е било обработено правилно? Това са признаци, че вашият уред се нуждае от почистване или, в най-лошия случай, от подмяна.

Проверете машината

Преди да преминете към споменатия най-лош сценарий, проверете отново пералнята си. „Първо, проверете уплътнението на пералнята си, за да се уверите, че няма натрупване на перилен препарат, остатъци, мухъл или плесен“, продължава Симонели. „Ако има, напръскайте мястото с препарат за почистване на повърхности или го намажете със смес от сода бикарбонат, оцет и вода и изтъркайте.“ След това пуснете цикъл (без дрехи!) с оцет и гореща вода. „Това би трябвало да помогне за премахване на всякакви запушвания или натрупвания, които пречат на дрехите ви да се изперат“, отбелязва тя.

Търсете знаци

Според Симонели, повечето перални машини работят ефективно в продължение на едно десетилетие, въпреки че могат да надвишат този срок, когато се грижат правилно за тях : „Когато този уред е на път да излезе от употреба, обикновено ще чуете, че издава необичайни звуци, течове или ще откриете, че дрехите излизат все още мръсни или с миризма.“ Ако забележите някой от тези признаци във връзка с мръсното пране, може би е време да започнете да пазарувате нова машина.