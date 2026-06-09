Кабинетът "Радев":

Рокада във Варна: Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев

09 юни 2026, 13:41 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Рокада във Варна: Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев

Заместник-кмета на Варна Илия Коев е бил освободен от поста си. Това е станало със заповед на кмета Благомир Коцев, съобщиха от пресслужбата на общинската администрация. Коев отговаряше за дирекциите „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, „Екология и опазване на околната среда“, „Превенции“ и „Спорт“. Освен това той ръководеше общинските предприятия „Спорт – Варна“ и „Паркинги и синя зона“, припомнят от Общината.

ОЩЕ: "Станах активен и ме арестуваха": Коцев с разкрития за палежи и с колко се разраства строителството в "Баба Алино"

Заповедта за освобождаването от длъжност е ефективна от днес, а ресорите на Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник-кмет.

В началото на май миналата година заместник-кметът на Варна Диан Иванов напусна поста си, а в мотивите си той бе посочил лични съображения и здравословни причини.

В края на август 2025 година от длъжност бе освободен заместник-кметът Христо Рафаилов, който отговаряше за финансите. Тогава от Общината не уточниха какви са мотивите за освобождаването му.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Благомир Коцев Илия Коев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Варна
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес