Кметът на Варна Благомир Коцев започва да издава заповеди за събаряне в "Баба Алино". Те са придружени и с констативни протоколи. Тече и двуседмичен срок за обжалване от корпорация КУБ.

За това съобщи самият той пред БНР, но уточни, че за да се стигне до физическо събаряне, почти винаги се минава през съдебни спорове, което отнема години.

"Ние получаваме десетки сигнали за незаконно строителство от граждани. Това отнема време и много ресурс. В началото "Баба Алино" е просто поредният сигнал. Ние предприемаме съответните действия. Сроковете по ЗУТ са големи, когато става дума за установяване и издаване на съответните документи за незаконно строителство. Изисквам редовни доклади за всички сигнали, които са получени и как се действа. За "Баба Алино" има издадени нови констативни актове. Мисля, че са 15-16 за момента. Много е важно документите да бъдат издадени законосъобразно", коментира варненският градоначалник.

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Той заяви, че от община Варна са готови да си сътрудничат с експерти от София, които да им помогнат в издаването им.

Коцев направи обобщението, че върде много отговорности са делигирани на общините относно строителния контрол.

Източник: БГНЕС

"Никоя община не може да се прави с незаконното строителство"

Колегиалност към казуса демонстрира и кметът на Благоевград Методи Байкушев.

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Според него ако няма сериозни нормативни промени, проблемите с незаконното строителство не само никога няма да се решат, но и ще се задълбочават.

"Мисля, че никоя община не може да се прави с това. Проблемът е както законодателен, така и от гледна точка на финансова подсигуреност и капацитет. Изключително неприятна работа, има огромно текучество. Необходима е реформа", заяви Байкушев.

"Съчувствам на кмета Благомир Коцев. Трябва да се проведе човешки и честен разговор как може да се реши този проблем, как може да се създаде този капацитет", допълни кметът на Благоевград.

По думите му Сдружението на общините винаги е глас на разума. "Това не е проблем, който ще се реши веднага, но трябва да се разбере, че е национален", категоричен е той.