Руски анклав на Черно море в Камчия: Москва изглежда пак опитва да избяга от санкциите на ЕС и да го бетонира

Нов опит от руска страна за промяна на директорския борд, председателя му и изпълнителния директор на СОК "Камчия" (Санитарно-оздравителен комплекс "Камчия") е направен от руска страна – за това сигнал със съответните документи беше получен в редакцията на Actualno.com. Въпросните документи вече са подадени пред Търговския регистър – наша проверка в регистъра го потвърди, подаването на документацията е станало на 10 юли, 2026 година. Въпросът е каква е целта – дали Русия пробва да започне процедура по прехвърляне СОК "Камчия" на друго търговско дружество, контролирано пак от структура на руската държава, но не толкова видимо както е сега със санитарния комплекс "Камчия" (контролът е на правителството на Москва) и да бъде блокирана евентуална национализация, уредена чрез специален закон?

Припомняме, че от 2 години "Демократична България" иска да бъде гледан проект за Закон за прилагане на международните санкции, който да отвори пътя българската държава да си върне "Камчия". Със специален закон ще бъдат уредени важни въпроси като например кой управлява замразено заради санкции на ЕС имущество – в момента блокирането става само на база на регламент на ЕС, но той не урежда важни подробности, това трябва да бъде направено с национално законодателство - ОЩЕ: ДБ предлага руският лагер "Камчия" да се върне на България със закон (ВИДЕО)

Трети опит за промяна на властта

Кой иска Москва да е новият председател на директорския борд на дружеството съгласно взетите решения от невписания все още в Търговския ни регистър нов директорски борд? Това е Андрей Табелский, който е ръководител на отдела за корпоративни отношения в Департамента за недвижими имоти на Москва. Табелский е част и от вписания в момента директорски съвет на "Камчия" - от 1 януари, 2022 година. За главен изпълнителен директор е избран Саид Решидов, в борда влиза още Алексей Собицкий. Кой излиза от борда според тези документи – досегашният представител и главен изпълнителен директор Николай Георгиев, както и Василий Дончило плюс Евгений Садилов. Новият директорски борд е избран на 7 април, 2026 година, а на 2 юни, 2026 година той гласува Решидов да стане изпълнителен директор, а Табелский – председател. Сега има опит всичко това да бъде прокарано в Търговския регистър на България - ОЩЕ: Руската земя в България: Москва пак опитва смяна на върха в СОК "Камчия" въпреки санкциите

Два пъти досега — през февруари 2024 година и през 2025 година — Агенцията по вписванията отказа да впише поискани промени в ръководството на дружеството, защото СОК "Камчия" е собственост на правителството на град Москва, а европейските регламенти забраняват прякото или непрякото участие в трансакции с публично контролирани руски субекти. Предстои да видим какво ще се случи този път - Още: Заобикаля ли санкциите руската база "Камчия": "Да, България" иска проверка от ДАНС и прокуратурата

СОК "Камчия" е актив с излаз на Черно море и отдавна стои въпросът как така все още е руска собственост, макар и замразена - Още: