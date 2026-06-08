"Станах активен и ме арестуваха": Коцев с разкрития за палежи и с колко се разраства строителството в "Баба Алино"

Когато през 2025 г. станах активен по случая със строителството в местността „Баба Алино“, няколко месеца по-късно ме арестуваха. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев в ефира на Нова телевизия. Той беше попитан дали общината не е трябвало да реагира по-рано на строящия се незаконен град. "Февруари 2025 г. за първи път изисках преписката от район "Приморски". Всеки месец изисквах информация докъде е стигнала процедурата. В средата на годината станах доста по-активен. Месец или два по-късно ме арестуваха", отговори той.

ОЩЕ: Благомир Коцев: Докато съм бил в ареста, работата по "Баба Алино" е напредвала

Коцев обясни, че през май или юни от ДАНС са поискали информация за въпросната групировка и за бизнеса им. „Тогава имах разговор и със зам.-директор на ДАНС. Той ми обясни, че нещата са в техни ръце". Кметът на Варна попита и защо ДАНС са спали: „Защо кметът, който е опитвал да спре тези действия, е вкаран в ареста?", попита Коцев. Той обвърза групировката и прането на пари с най-високите нива на държавата при предишната власт.

По думите на Коцев, строителството на незаконния град е ускорено и е започнало ново строителство в края на миналата година, когато той още е бил в ареста. "Този град е построен наполовина. Открити са между 40 и 50 нови къщи, който са с излети плочи", каза той.

ОЩЕ: "Баба Алино" гръмна на местно и национално ниво: Депутат "разкри" корупция в особено големи размери

Истинските действия срещу „незаконния град“ започнали при служебното правителство на Андрей Гюров. „Отвсякъде чувам да не се занимавам. Не виждам никаква причина да се подам оставката“, заяви Коцев. Той разкри и че е подпален семейния му ресторант във Варна, като според него това е умишлено и свързано с акцията на общината и полицията срещу незаконния град в „Баба Алино“.