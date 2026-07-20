Скандал във Варна: Жители твърдят, че се строи върху терен за парк и детска площадка

Живеещи във варненския квартал "Чайка" сезират институциите за нов строеж в района, който според тях е незаконен. Това съобщиха Калоян Ботев, Стефан Ставрев и Продан Раданов на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в крайморския град. Сигнали са изпратени до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Областната администрация във Варна, прокуратурата, общинската администрация, дирекцията „Строителен контрол“ и екоинспекцията.

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Ботев посочи, че са успели да открият документ, според който планът за района, в който попада строежът, е от 1963 година. Той обаче е "изчезнал", за да могат да се правят заменки на терени по административен път. Той допълни, че има уведомление от председателя на Общинския съвет във Варна Христо Димитров, че имотът, върху който ще се строи, е отреден за парк и детска площадка. Общината вместо да се съобрази с всичко това, в началото на 2025 година дава терена за застрояване, каза още Ботев. По думите му заповедта е подписана от бившия зам.-кмет Диян Иванов.

Стефан Ставрев изтъкна, че изготвянето на подробния устройствен план (ПУП) за зоната на строежа не отговаря на закона. Той уточни, че хората от квартала настояват кметът Благомир Коцев да внесе искане за изменение на плана, като това се случи и с присъствието на граждани от "Чайка".

Продан Раданов допълни, че в момента в Службата по геодезия и кадастър имотът, за който има инвестиционни намерения, е със статут на публична държавна собственост. Той подчерта, че разпореждане с такива имоти не е допустимо. "Допускайки новия строеж, Общината не се съобразява и с две съдебни решения", каза още Ботев.

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"Нашите основни искания са да се спре беззаконието, кметът да реагира незабавно и подробния устройствен план за този район да бъде променен", посочиха тримата. По думите им трябва да бъде отменена и незаконната заповед, подписана от Диян Иванов. По думите на Ботев е редно да се потърси персонална наказателна и административна отговорност на тези, които са допуснали нарушенията.

Тримата призоваха всички варненци, които са недоволни от презастрояването на града, независимо в кой район живеят, да подкрепят жителите на "Чайка" и да се съберат на 30 юли пред сградата на Общината, за да изразят позицията си и пред Общинския съвет.