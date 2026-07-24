Община Варна разходва публични средства за музикални събития без данни за предварително уредени авторски права

МУЗИКАУТОР призова с нарочно писмо Община Варна незабавно да преустанови практиката да организира или финансира музикални събития, без предварително да са уредени авторските права за използваните музикални произведения.

Проверка на организацията показва, че през 2026 г. чрез двете сесии на Общинския културен фонд са финансирани 57 проекта с музикално съдържание, за които към момента няма сключени договори с МУЗИКАУТОР за използване на произведения от представлявания от него репертоар и няма данни, че бенефициерите са спазили законовата разпоредба. Наред с това общината организира или подпомага редица прояви в града, за които също липсват уредени права.

„Авторското право не е административна формалност, която може да бъде уредена след провеждането на едно събитие. Законът изисква разрешението за използване на музикалните произведения да бъде получено предварително. Това е основно право на авторите и задължение на всеки организатор, включително на публичните институции“, заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Организацията посочва, че в продължение на месеци е уведомявала Община Варна за законовите изисквания и е предлагала съдействие за уреждане на правата, но въпреки това практиката продължава.

Особено тревожно е, че става въпрос за събития, финансирани с публични средства. Когато общинска администрация отпуска бюджетен ресурс или сама организира музикални прояви, без предварително да е проверила дали авторските права са законосъобразно уредени, се създава опасен обществен прецедент и се изпраща погрешен сигнал, че правилата могат да бъдат пренебрегвани именно от институциите, които трябва да бъдат пример за тяхното спазване.

Показателен е и концертът по повод Деня на Варна на 15 август, който общината вече официално анонсира с участието на DARA. Сред произведенията, които традиционно са част от репертоара на изпълнителката, е и „Bangaranga“ – песента, донесла първата победа на България в конкурса „Евровизия“. Нейни автори са Дарина Йотова (DARA) и Cristian Tarcea – членове на МУЗИКАУТОР, както и Dimitris Kontopoulos – член на PRS for Music, и Anne Judith Stokke Wik – член на STIM, чиито права в България се представляват от МУЗИКАУТОР по силата на договори за взаимно представителство. Това означава, че при организирането на подобно събитие не се засягат единствено правата на български автори, а и на чуждестранни правоносители, чиито произведения се управляват чрез международната система за колективно управление на права.

„Недопустимо е първо да се обявява концертната програма, а едва след това да се мисли дали авторските права ще бъдат уредени. Законът е категоричен – разрешението трябва да предхожда използването на произведенията, а не да го следва“, подчертава изпълнителния директор на сдружението.

МУЗИКАУТОР настоява Община Варна да извърши цялостна проверка на всички музикални събития, организирани или подкрепени през 2026 г., да въведе вътрешни механизми за контрол и да прекрати отпускането на публични средства за прояви, при които предварително не е гарантирано законосъобразното използване на музикалните произведения.