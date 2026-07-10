Правосъдният министър поиска наказание за нотариус заради "Баба Алино"

Правосъдният министър Николай Найденов поиска да бъде образувано дисциплинарно производство срещу варненския нотариус Веселин Петров заради случая "Баба Алино" и съобщи, че по казуса се проверяват и други нотариуси. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

По разпореждане на Найденов Инспекторатът по Закона за съдебната власт е извършил проверка на дейността на нотариус Веселин Петров. Според министерството при нея са установени множество съществени нарушения при нотариални производства, свързани с удостоверяването на право на собственост върху недвижими имоти. Още: КУБ Корпорация с позиция за решение на съда за отнемане на имоти

"В хода на проверката са констатирани множество съществени нарушения при извършването на нотариалните производства, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти, като липсата на мотивирана правна преценка и постановления, въз основа на които да се издадат актовете. Установени са и други съществени нарушения, свързани с производството", посочват от Министерството на правосъдието.

Според констатациите нотариусът е издал документи за собственост за около 35 сгради, разположени върху горски територии, както и за множество самостоятелни обекти в тях. При част от нотариалните дела липсват писмени доказателства, удостоверяващи начина, по който са придобити сградите.

Въз основа на резултатите от проверката министър Найденов е предложил на председателя на Нотариалната камара да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Веселин Петров и да му бъде наложено дисциплинарно наказание. Копие от протокола от проверката е изпратено и до Съвета на нотариусите. Още: Бойко Рашков за "Баба Алино": Част от информацията за намесата на чужди посолства се потвърждава

От Министерството на правосъдието допълват, че във връзка със случая "Баба Алино" продължават проверки и на други нотариуси.

От ведомството уточняват, че констатациите от извършените проверки не предопределят изхода на евентуалните дисциплинарни производства.