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След щетите от бурите: Спешна помощ за Кукления театър във Варна

23 юли 2026, 7:53 часа 482 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След щетите от бурите: Спешна помощ за Кукления театър във Варна

Интензивният валеж и разразилата се буря във Варна в сряда (22 юли) е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града. Министърът на културата Евтим Милошев, след разговор с директора на Кукления театър във Варна Вера Стойкова, изпраща екип от министерството, който на място да констатира нанесените от бурята щети и да подпомогне екипа на театъра, съобщиха от пресцентъра на министерството. 

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"Благодаря на всички институции, които съдействаха и най-вече на екипа на театъра, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита", заяви министър Милошев. Той пое ангажимент Министерството на културата да съдейства за навременното възстановяване на театъра.

Подкрепа за възстановяването на Кукления театър обещаха и от Община Варна, която ще окаже необходимата подкрепа за възстановяването на лятната сцена, за да може той да посреща своята публика. Кметът Благомир Коцев уточни, че се е свързал с директора на театъра Вера Стойкова, и че е видял на място нанесените от бурята щети.

Близо 100 сигнала бяха подадени в Община Варна след лятна буря, преминала през града. Сигналите са за наводнени улици, подлези и помещения, разместени капаци на шахти, неработещи светофарни уредби. Подаден бе сигнал и за две паднали дървета в район „Аспарухово“.

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Варна буря куклен театър Евтим Милошев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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