Burrata Fashion Show превърна пристанището на Варна в най-горещия подиум на лятото

Арфа във въздуха, лазерни лъчи над морето и качествена българска мода впечатлиха гостите на шоуто

DARA направи първата си поява на светско събитие след историческата победа на "Евровизия", а Маги Джанаварова и 100 Кила миксираха музика, мода и добро настроение в една вечер с неповторим вкус

Burrata Fashion Show Masquerade взриви светския живот в морската столица и превърна Port Varna в сцена, на която модата, музиката, морето и доброто настроение свалиха всички маски.

Водещи инфлуенсъри, партньори на събитието, представители на светския и бизнес елит на Варна и специални гости преминаха през синия тунел с оранжев килим и авторски маски.

Сред най-очакваните гости беше DARA, която пристигна във Варна специално за шоуто. Това бе първата ѝ поява на светско събитие след историческата победа на България на "Евровизия 2026".

Селектираната публика от 250 VIP гости изпълни пространството пред Burrata с блясък, стил и настроение, а Мондьо, Александра Богданска и Кристина Патрашкова впечатлиха с характерни визии и смел прочит на дрескода Masquerade.

Точно в 21:00 часа светлините угаснаха, лазери прорязаха нощта, а огромна арфа бавно се издигна над сцената. Виртуозното изпълнение на Хенделовата "Passacaglia" преля в неочаквана авторска вариация на "Bella Ciao" и още в първите минути стана ясно, че тази вечер класиката ще бъде модерна.

След въздушното музикално интро сцената бе превзета от "Луд валс" – първия от трите танцови пърформанса, създадени специално за Burrata Fashion Show от Коста Каракашян, с който беше даден буквално "летящ" старт на модните дефилета.

Десет дефилета на водещи български модни брандове показаха десет различни лица на лятото – от женственост и провокация до артистични силуети, градски блясък и свобода с номадски дух.

На подиума оживяха колекции на RADAPOLA, PROVOCATIVE, MIKA ART, NERI KARRA, CVETI ARENE, CVETI NOMAD, HAPPY PARAMIDONNA/ZARENA, две модни линии на BULKINA и BRANKO. Всяко дефиле имаше собствен ритъм и настроение, но заедно те оформиха една обща картина: българската мода е смела, разпознаваема и напълно готова да бъде в центъра на лятната сцена.

А една от най-добрите сцени за мода и моден живот е Burrata, която за втора поредна година организира свое модно шоу, за да провокира и подкрепи българските дизайнери и да даде още един повод на гостите си да се забавляват и да се почувстват част от градската фешън общност.

На финала маските се превърнаха и в билети за късмет в специалната фешън томбола с награди, осигурени от партньорите на Burrata Fashion Show – Mercedes, INVOKE, INGILIZ и Sky Optic.

Дефилето приключи. Нощта на модните икони – не.

Партито продължи с танци и DJ сет, а Martini Bianko освежиха гостите с авторски коктейли.

С второто си издание Burrata Fashion Show показа, че не създава просто още едно модно събитие в календара на Варна, а сериозно застава зад българската мода и се утвърждава като мястото, където фешън индустрията и модерните градски хора се чувстват на мястото си.