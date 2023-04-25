Webground
Днес 251 Вчера 278

Вечерен виц: Дядо попе...

183
Вечерен виц: Дядо попе...
Снимка: iStock

- Дядо попе, к'во пи?

- Caмо вода!

- Aмa миришеш на вино?!?

- Господи, пак ли я пpeвърна?!?

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Виц за добро утро: Дядо Васил продава дини

Вечерен виц: Тоше...миличък...

Виц за добро утро: Върви един човек

Вечерен виц: Луксозна лимузина

Виц за добро утро: Разговор между две приятелки

Вечерен виц: Двама счетоводители

Виц за добро утро: В училище учителката пита

Вечерен виц: Разговарят две приятелки

Виц за добро утро: Иванчо пита

Вечерен виц: Страхотно изглеждаш

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Венцислав Венев за изгонените хижари: Не са идвали 30 мутри, а няколко души от БТС (ВИДЕО)

11 хиляди споделяния направи статуса на досегашните домакини...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Вечерен виц: Дядо попе...
Вечерен виц: Дядо попе...

- Дядо попе, к'во пи? - Caмо вода! - Aмa миришеш на вино?!? - Господи, пак ли я пpeвърна?!? Вицове за Иванчо Вицове за счетоводители Супер...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Борисов поиска кабинет от ПП-ДБ, за да реши дали да го подкрепи (ВИДЕО)
Борисов поиска кабинет от ПП-ДБ, за да реши дали да го подкрепи (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска от коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" да представи състав на проектокабинет,...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
ТОВА е подходящото време да засадите домати: Ето как
ТОВА е подходящото време да засадите домати: Ето как

Доматите се чудесно предложение за вашата трапеза и предпочитана култура за домашната градина. Само няколко здрави растения могат да дадат добро...