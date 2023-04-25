Вечерен виц: Дядо попе...
- Caмо вода!
- Aмa миришеш на вино?!?
- Господи, пак ли я пpeвърна?!?
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове