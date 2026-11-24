Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио се срещнаха по отделно с премиера на Катар - страната, която има ключова роля в усилията за възобновяване на изпадналите в застой преговори за прекратяване на войната с Иран. Ванс разговаря с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в Белия дом, съобщи запознат със срещата без да даде повече подробности.

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Срещата е проведена, след като президентът Доналд Тръмп каза на Ванс, че не се нуждае от споразумение с Иран и го посъветва да се фокусира върху измамите и престъпленията в градовете, управлявани от демократи, след загубата на Републиканската партия на междинните избори по-рано този месец. Вицепрезидентът, който бе главен преговарящ, когато бе постигнато споразумение за кратко примирие, обвини войната в Иран за загубата на републиканците на изборите.

Тръмп остави голяма част от света в неведение за следващите си ходове в почти деветмесечния конфликт, като сред съюзниците на САЩ в региона нарастват опасенията относно евентуалното възобновяване на пълномащабната война.

Въпреки че и двете страни си нанасят периодично военни удари, американският президент каза, че не вижда необходимост от възобновяване на мащабна операция. Но САЩ поддържат морската блокада върху иранските кораби в Ормузкия проток - важен морски път за глобалната търговия с енергия.

В петък Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че Техеран иска споразумение за прекратяване на военните действия, но то “не е приемливо” за него и настоя, че иска да сключи “истинско, а не фалшиво споразумение”.

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Посредниците настояват за предложения, целящи да се сложи край на затрудненията с корабоплаването през Ормузкия проток в замяна на частично облекчаване на санкциите срещу Иран и да се проправи път за възобновяване на по-широките преговори, които да обхванат и ядрената програма на Техеран.

Премиерът на Катар беше на посещение във Вашингтон за среща на стратегическия диалог между САЩ и Катар с Рубио. Диалогът обхваща широк кръг от въпроси, свързани с регионалната сигурност, включително Иран, както и отношенията между Вашингтон и Доха.

Държавният департамент съобщи, че след срещата Рубио е “изразил задоволство от глобалните посреднически усилия на Катар и е подчертал значението на продължаващата тясна координация за възпиране на заплахите и насърчаване на стабилността и сигурността в Близкия изток“.