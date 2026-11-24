Цените на петрола отбелязаха понижение във вторник, 24 ноември, като се задържат близо до тримесечно дъно на фона на опасения от нарастващото предлагане на суров нефт и потенциален излишък на пазара. В същото време рискът за корабоплаването през Ормузкия проток продължава да влияе. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 40 цента, или 0,45%, до 88,97 долара за барел в началото на азиатската търговия днес, след като в понеделник отбелязаха най-ниското си ниво при затваряне от 31 август насам. Към 9:30 ч. българско време цената е малко по-висока - 89,25 долара.

Фючърсите на американския сорт WTI слязоха надолу с 23 цента, или 0,29%, до 79,94 долара за барел в началото на търговията, след като по-рано през сесията достигнаха най-ниското си ниво от 26 август. Около 9:30 ч. наше време се търгуват за 80,12 долара.

Корабоплаването в Ормузкия проток остава риск

Цените получиха подкрепа от риска за корабоплаването в Ормузкия проток. Военноморските сили на Иранската революционна гвардия съобщиха, че три петролни танкера "нарушители" са се възпламенили, след като в понеделник са се натъкнали на морски мини в пролива.

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Съединените щати разследват дали Иран е замесен в кибератаки срещу до 50 танкера за превоз на енергийни ресурси, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официални лица и други източници, запознати с въпроса.

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По-доброто предлагане оказа натиск върху цените, въпреки че анализаторите заявиха, че пазарът остава нестабилен. „Въпреки известно подобрение в запасите и наличността на продуктите, пазарът на петрол остава под силен натиск“, написа Даниел Хайнс, старши стратег по суровини в ANZ, в бележка до клиентите, цитирана от CNBC.

„Цените на петрола, времевите спредове, рафиниращите маржове и позиционирането на инвеститорите все повече сочат, че пазарът очаква условията да се нормализират. Въпреки това логистиката остава ограничена, а запасите са оскъдни. Поради това изглежда, че петролната система преминава от състояние на остър недостиг към състояние на продължителна уязвимост, вместо да се върне към нормалното“, добави Хайнс.

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Ребалансиране

Доставките в Либия също се възстановяват. Нефтопроводът „Шарара“ в страната е отново отворен и петролът е започнал да постъпва в резервоарите на съоръжението „Акакус“ в Завия, съобщи в понеделник пред Reuters председателят на Националната нефтена корпорация.

Наблюдаваните глобални запаси от течни горива са се увеличили с 52 милиона барела през октомври, което предполага свръхпредлагане от 1,7 милиона барела дневно, посочи „Дойче Банк“ в аналитична бележка. Натрупват се доказателства, че световният пазар се ребалансира и преминава към излишък, въпреки че евентуални пречки биха могли да забавят напредъка, отбеляза банката.

Запасите от суров петрол и петролни продукти в САЩ вероятно са се увеличили миналата седмица, показа предварително проучване на Reuters.