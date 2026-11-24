Иран може да атакува американски военни бази в Обединеното кралство, Германия и България, заяви Абас Мохтадаей, заместник-председател на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент в интервю за иранската информационна агенция SNN, съобщава азербейджанската APA. Това е поредна заплаха срещу страната ни от страна на Техеран от началото на войната.

Преди няколко месеца от Иран имаше две предупреждения заради решението за разполагане на американски самолети на летище "Безмер", а България присъставше в межуднародните новини като потеницална цел, заради базата в Безмер.

Още при заплахите през август НАТО заяви, че има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. ОЩЕ: НАТО в готовност и обеща отговор при заплаха за американски военни обекти в Европа

Не правят разлика между Бахрейн и България

„Американска база в Обединеното кралство, Германия или България не е по-различна за нас от американска база в Бахрейн. Ако Съединените щати използват територията на която и да е държава за провеждане на операции срещу Иран, тази територия може да стане мишена на ирански ответни удари“, подчерта той.

Според Мохтадаей, европейските държави преди това са заявили, че няма да позволят на Съединените щати да използват военни бази на тяхна територия за извършване на атаки срещу Иран. Впоследствие обаче Вашингтон започна преговори с няколко европейски държави относно възможността за използване на техни територии и военни бази.

Иранският законодател отбеляза, че Техеран може да атакува военни обекти, участващи в атаки срещу Иран, независимо от географското местоположение на американските бази. ОЩЕ: След като отлетяха от Безмер, US самолетите донесоха и неочаквани ползи