Цените на суровия петрол отбелязаха ръст в началото на азиатската търговия в четвъртък, 26 ноември, продължавайки възходящата тенденция от предходната сесия на фона на опасения относно доставките. Основната причина - подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че са нанесли удар по най-големия нефтопреработвателен завод в Саудитска Арабия, а поне два кораба са се натъкнали на ирански мини в Ормузкия проток.

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 10 цента, или 0,1%, до 94,71 долара за барел в началото на търговията. Към 9:05 ч. българско време се търгуват за 94,69 долара.

Фючърсите на американския суров петрол WTI се повишиха с 35 цента, или 0,4%, до 84,03 долара за барел в началото на търговията. Към 9:05 ч. българско време се търгуват за 84,01 долара.

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Атаките на хутите влияят

В сряда цената на „Брент“ приключи с ръст от 3,5%, докато WTI се повиши с 2%, след като подкрепяните от Иран хути в Йемен заявиха, че са атакували нефтопреработвателния завод „Рас Танура“ в Саудитска Арабия и финансовия квартал на Рияд.

Рафинерията, която е най-голямата в Саудитска Арабия, е част от комплекс, който служи и като основен терминал за износ на саудитски суров петрол. Анализаторите очакват последните атаки на хутите да увеличат премията за геополитически риск.

Снимка: Getty Images

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Мините в Ормузкия проток - постоянният фактор, повишаващ премията за риск

В същото време корабоплаването през Ормузкия проток, където доставките на петрол се възстановяваха до нива, близки до предвоенните, беше прекъснато. В сряда петролен танкер се е натъкнал на морска мина и се е възпламенил в „забранена зона“ в пролива, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Fars, позовавайки се на изявление на иранската армия.

Тази информация дойде малко след като държавните медии съобщиха, че в сряда два петролни танкера са се натъкнали на мини и са експлодирали в пролива.

„Разширяването на конфликта в Близкия изток заплашва да спре възстановяването на потоците от петрол, наблюдавано през последните седмици. Износът на суров петрол от Персийския залив се увеличи миналата седмица, но продължава да следва низходяща тенденция“, заяви анализаторът от ANZ Даниел Хайнс, цитиран от CNBC.

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Решенията на ОПЕК+ и американските запаси

Министрите от ОПЕК+ ще проведат поредица от срещи на 29 ноември, за да вземат решение относно политиката си за добив през 2027 г., като са изправени пред предизвикателството да балансират производството в условията, при които Обединените арабски емирства вече не са част от групата, а Ирак и Казахстан оказват натиск върху ОПЕК+ да повиши прогнозата си за техния капацитет за добив на петрол.

В САЩ запасите от суров петрол са се увеличили с 1,1 милиона барела до 418,9 милиона барела през седмицата, приключила на 20 ноември, съобщи Администрацията за енергийна информация. Това също подкрепи цените, защото анализаторите очакваха ръст от 1,5 милиона барела.

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