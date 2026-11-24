Представител на иранската съдебна система заяви, че местните съдилища са разпоредили на Съединените щати да платят обезщетение в размер на 290 милиарда долара. Той заяви, че Иран ще изпълни решенията и е завел дело и за Йордания и други арабски държави.

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„Постигнахме съдебни решения в национални съдилища, с които се присъждат 290 милиарда долара обезщетения срещу американците“, каза Абдолианпур. Държавната телевизия съобщи, че щетите обхващат действия на САЩ, датиращи от десетилетия назад. Той каза, че Иран е имал по-малко от 40 милиарда долара в съдебни решения срещу САЩ, когато е започнала кампанията. Той добави, че американските съдилища са получили решения срещу Иран на стойност около 30 пъти повече, според Press TV.

Кораби и съдебни дела в Персийския залив

Абдолианпур заяви, че няколко кораба, свързани със САЩ, току-що са били конфискувани и че част от обезщетението ще бъде изплатено от тях. Clash Report не можа независимо да потвърди дали е имало конфискация.

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Абдолианпур каза, че са заведени съдебни дела и срещу арабските държави от Персийския залив, „заради това, че са позволили на Америка да използва територията си за извършване на атаки срещу Иран“. Първото заседание по делото Minab е насрочено за 24 ноември, съобщи Press TV, че е казал това.

Преговорите за войната и възстановяването

Войната започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел удариха Иран и убиха върховния лидер Али Хаменей. След това Иран изстреля ракети и дронове по страни в региона.

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Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран в Исламабад, подписан през юни, предвижда план за възстановяване на Иран на стойност най-малко 300 милиарда долара. В понеделник администрацията на Тръмп наложи нови санкции, свързани с Иран.

Решението ще доведе до повишено напрежение между Иран и САЩ

Тази цифра дава на Техеран правен инструмент и инструмент за договаряне, тъй като преговорите за Ормузкия проток и санкциите се проточват. Абдолианпур обвърза част от натиска на САЩ за повторно отваряне на пролива с тези решения.

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Прилагането извън Иран е малко вероятно, а конфискациите на кораби биха могли да повишат напрежението. Съдебните дела в Персийския залив също така оказват натиск върху държавите, в които са разположени американски сили.