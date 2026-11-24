Служители на администрацията на Доналд Тръмп водят вътрешен дебат дали американските военни трябва да атакуват висши ирански лидери, за да отстранят хардлайнерите и да сложат край на деветмесечната война с Иран, съобщи NBC News във вторник. Позовавайки се на американски служител и свой източник, запознат с дискусиите, в доклада се казва, че поддръжниците твърдят, че подобни операции биха могли да демонстрират способността на Вашингтон да локализира и убива ирански лидери по свое желание, давайки на президента на САЩ Доналд Тръмп възможност да приключи войната.

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Въпреки това, някои кръгове в администрацията и военните предупредиха, че ударите срещу ръководството биха могли да накарат останалите ирански служители да се окопаят във властта. Освен това, подобен ход би навредил на доверието в САЩ в бъдещи мирни преговори, както и би изложил американски представители в Близкия изток на засилени ответни мерки. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент наскоро се премести във военна база заради ирански заплахи, присъединявайки се към някои други служители на кабинета.

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Тръмп „разглежда редица варианти“ и не е взел окончателно решение. Миналата седмица той посочи, че може да изчака до след новата година, за да предприеме сериозни действия, тъй като Пентагонът разшири набора от военни възможности пред него. Потенциалните варианти включват възобновяване на мащабни бойни операции или удари по нефтени съоръжения на остров Харг, енергийна инфраструктура на остров Кешм и обекти за обогатяване на ядрени урани в планината Пикакс.

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Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей, който наследи убития си баща, аятолах Али Хаменей, не е бил виждан публично, откакто бе ранен при същия удар. Според NBC News, за момента Пентагонът не е отговорил на искането за коментар.

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