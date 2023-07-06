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Вечерен виц: Добър ден. Търся работа.

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Вечерен виц: Добър ден. Търся работа.
Снимка: iStock

- Добър ден. Търся работа.

- Виждаш ли метлата в ъгъла? Взимай и почвай да метеш.

- Извинете, аз съм завършил университет.

- Така ли? Тогава гледай внимателно, ще ти покажа как.

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