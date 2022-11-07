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Вечерен виц: Един французин отишъл в Чукотка

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Вечерен виц: Един французин отишъл в Чукотка
Снимка: iStock/Guliver

Един французин отишъл в Чукотка. Там някакъв от местното население го попитал:

- Брат, откъде взе тоя хубав костюм?

Оня отговорил гордо:

- Шиха ми го в Париж!

Чукчата го погледнал с недоумение:

- Къде е тоя Париж? Далече ли е от Чукотка?

Франсето се замислил:

- Ами на около десет хиляди километра!

Чукчата зацъкал с език:

- Виж ти! Такова затънтено място, пък такива хубави костюми шият!

 

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