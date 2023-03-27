Вечерен виц: Как може да се познае, че блондинка...
По мастилото върху монитора.
А как може да се познае, че глупава блондинка е работила с "Word"?
По коректора върху мастилото на монитора.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове