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Вечерен виц: Как може да се познае, че блондинка...

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Вечерен виц: Как може да се познае, че блондинка...
Снимка: iStock

Как може да се познае, че блондинка е работила с "Word"?

По мастилото върху монитора.

А как може да се познае, че глупава блондинка е работила с "Word"?

По коректора върху мастилото на монитора.

 

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