Една от най-добрите български биатлонистки Милена Тодорова разкри подробности за тежките здравословни проблеми, които едва не провалиха кариерата ѝ. Националката е преминала през мононуклеоза и бактериална инфекция, довели до четиримесечно прекъсване на тренировките. След изключително трудния период тя постепенно възстановява формата си, но признава, че вече гледа на спорта по съвсем различен начин. Най-голямата ѝ цел не е медал или олимпийско отличие, а нещо далеч по-важно.

"Вдигнах 40 градуса": Милена Тодорова за тежката битка със заболяванията

В интервю за италианското издание Biathlon Azzurro, цитирано от колегите от bTV, българката разказа, че през целия минал сезон е изпитвала физически неразположения, чиито причини дълго време оставали неясни. След всеки тренировъчен лагер тя се разболявала отново. Антибиотичното лечение временно облекчило симптомите и ѝ позволило да участва на Олимпийските игри в Милано/Кортина, но след завръщането ѝ състоянието се влошило сериозно.

"Веднага след завръщането ми у дома обаче се сринах - вдигнах 40 градуса температура и сериозни мускулни проблеми", сподели Тодорова. Последвалите изследвания установили мононуклеоза и бактериални инфекции. Наложило се биатлонистката да прекрати сезона си и да остане четири месеца без тренировки. Едва през юни, след медицинско разрешение, тя започнала постепенно да възстановява натоварванията.

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"Искам само едно - да бъда здрава"

Тестовете по време на подготвителния лагер във Вал Мартело вече дават положителни сигнали. Тодорова демонстрира добра скорост на ските, а допуснатите грешки в стрелбата не я притесняват особено. След преживяното обаче приоритетите ѝ са се променили.

"Ако ме бяхте попитали преди, щях да кажа, че целта ми е следващата олимпиада или подобряване на стрелбата и бягането. След всичко преживяно обаче искам само едно - да бъда здрава", призна българката.

Майчинството също ѝ е помогнало да промени отношението си към спорта. Раздялата с дъщеря ѝ по време на лагерите остава трудна, но семейството ѝ дава спокойствие и подкрепа. Тодорова вече гледа към новия сезон в Световната купа, който започва на 26 ноември в Контиолахти, Финландия. Този път най-важната победа за нея е да остане здрава и отново да се състезава пълноценно.

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