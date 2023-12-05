Вечерен виц: Между блондинки
- Муцка, чу ли, бедствено положение... 7 сантиметра сняг...
- 7 сантиметра е бедствено положение, но не за сняг!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове