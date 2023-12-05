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Вечерен виц: Между блондинки

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Вечерен виц: Между блондинки
Снимка: iStock

Между блондинки:

- Муцка, чу ли, бедствено положение... 7 сантиметра сняг...

- 7 сантиметра е бедствено положение, но не за сняг!

 

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