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Вечерен виц: Не можах да заспя

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Вечерен виц: Не можах да заспя
Снимка: iStock

Като не можах да заспя за поредна нощ, към три, три и половина отидох до дома на приятел.

Звъннах му на вратата... и като ми отвори сънен, му рекох:

- Виждал ли си ми кучето?

- Не, не съм... Да не е избягало?

- Нее... Доведох ти го да го видиш...

 

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