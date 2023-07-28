Вечерен виц: Не можах да заспя
Звъннах му на вратата... и като ми отвори сънен, му рекох:
- Виждал ли си ми кучето?
- Не, не съм... Да не е избягало?
- Нее... Доведох ти го да го видиш...
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ВИЦОВЕ:
Виц за добро утро: Какво правиш, Мишо?
Вечерен виц: Да изневериш голям грях ли е?
Виц за добро утро: Жена удря мъжа си
Виц за добро утро: Деца, за домашно...
Вечерен виц: Блондинка на гарата
Виц за добро утро: Младоженци пътуват във влак
Виц за добро утро: Иванчо звъни на майка си
Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове