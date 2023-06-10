Вечерен виц: Някой тук има ли идея...
- Някой тук има ли идея, как се чисти червило от яка на риза?
Отговор:
- Изхвърля се заедно с тялото...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове