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Вечерен виц: Някой тук има ли идея...

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Вечерен виц: Някой тук има ли идея...
Снимка: iStock

В БГ Мама:

- Някой тук има ли идея, как се чисти червило от яка на риза?

Отговор:

- Изхвърля се заедно с тялото...

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