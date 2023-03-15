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Вечерен виц: Перник. Петък вечер е.

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Вечерен виц: Перник. Петък вечер е.
Снимка: iStock

Перник. Петък вечер е.

Полицай спира шофьор за проверка:

- Пили ли сте?

- Не.

- Защо? Да не се е случило нещо?

 

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