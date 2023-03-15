Вечерен виц: Перник. Петък вечер е.
Полицай спира шофьор за проверка:
- Пили ли сте?
- Не.
- Защо? Да не се е случило нещо?
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове