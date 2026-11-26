ГЕРБ и "Демократична България" предложиха компенсации за тока за училищата, детски градини, ясли, студентските общежития до размера на цената за битови потребители. Предложенията са направени между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет. Предложението на "Продължаваме промяната" е сходно, като от формацията искат тези институции да плащат електроенергия, както битовите потребители.

Аргументите на опозицията

"Както обещахме преди гласуването на проекта за бюджет за 2027 г. днес с моите колеги внесохме предложения за компенсации за разходите за електроенергия", обяви Йорданка Фандъкова от ГЕРБ и посочи, че ако не се вземат мерки, като юридически лица всички тези институции плащат много високи сметки за ток, което е несправедливо. ГЕРБ са помислили и за осветлението на улиците в общиите, както и за вероизповеданията.

"Пред мен държа фактурата на една детска градина за ток само за един месец. Когато нейният бюджет не може да покрие тези огромни сметки, то икономиите идват от разходите за децата", заяви Анна Бодакова. Тя заяви, че получава и сведения за студентите в общежитията, които са без ток и топла вода.

"Предложихме между двете четения на Закона за бюджета детски градини, детски ясли, училища и студентски общежития да бъдат на цени за електроенергията за битовите потребители, както се случваше през 2022 г., 2023 г. и 2024 г", заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски. ОЩЕ: "20 евроцента за литър бензин": ДБ призова Радев за компенсации за горивата (ВИДЕО)