Вечерен виц: Познай кой ме покани на среща
- Иван?
- Не...
- Николай?
- Не...
- Стефан?
- Не...
- Предавам се...
- Ами не го познаваш...
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ВИЦОВЕ:
Виц за добро утро: Говорят си две котки: - Той ми обеща да се
Вечерен виц: Дете гледа умислено
Виц за добро утро: Обичаш ли ме?
Виц за добро утро: Образование?
Виц за добро утро: Шефе, кога ще получим заплата?
Вечерен виц: Срещат се двама съученици
Виц за добро утро: Шефе, може ли...
Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове