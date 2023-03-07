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Вечерен виц: Познай кой ме покани на среща

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Вечерен виц: Познай кой ме покани на среща
Снимка: iStock

- Познай кой ме покани на среща...

- Иван?

- Не...

- Николай?

- Не...

- Стефан?

- Не...

- Предавам се...

- Ами не го познаваш...

 

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