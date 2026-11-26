ЦСКА получи добри новини часове преди домакинството на Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите. Старши треньорът Маркус Гиздол обяви групата за двубоя, като сред избраниците му се завръща един от капитаните на "червените" – Теодор Иванов. Защитникът доскоро лекуваше контузия, но вече е възстановен и отново е на разположение на германския специалист за важния сблъсък на обновената "Българска армия".

Теодор Иванов се завръща, двама остават извън сметките

Младият бранител взе участие в последната тренировка на ЦСКА преди срещата и попадна в групата на Гиздол. Предстои да стане ясно дали ще получи игрови минути срещу турския съперник. В същото време наставникът на "армейците" няма да може да разчита на Лео Перейра, който продължава да се възстановява от дълготрайна контузия.

Извън групата остава и Бари Котър, тъй като не е картотекиран за участие в Лигата на конференциите. ЦСКА приема Трабзонспор тази вечер, 26 ноември, от 22:00 часа. Срещата ще се проведе на стадион "Българска армия".

Още: Преди голямата битка на "Армията": ЦСКА и Трабзонспор седнаха на една маса в София

Пълната група на ЦСКА за мача с Трабзонспор

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов.

Защитници: Пастор, Тамиму Уору, Андрей Йорданов, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Анхело Мартино.

Халфове: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Джеймс Ето'о, Исак Соле, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Мохамед Брахими.

Нападатели: Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

Още: Бивш на Ливърпул от Трабзонспор: "Не съм играл в България, Сенси е добър, ще се опитаме да го спрем"