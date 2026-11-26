Ръководствата на ЦСКА и Трабзонспор се събраха на приятелска вечеря в навечерието на европейския сблъсък между двата отбора. Българският клуб беше домакин на срещата, която премина в приятелска атмосфера и показа добрите отношения между двете страни. Докато футболистите се подготвят за важната битка на терена, представителите на "червените" и турския гранд използваха възможността да се срещнат и да си разменят пожелания за успех.

ЦСКА посрещна ръководството на Трабзонспор

На организираната в София вечеря присъстваха представители на високите управленски нива на двата клуба. От страна на ЦСКА участие взеха изпълнителният директор Вангел Вангелов, спортният директор Валентин Илиев, Михаил Александров, Александър Владимиров и членът на Управителния съвет Васил Каназирев.

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Трабзонспор беше представен от двамата си вицепрезиденти Зейят Кафкас и Кемал Ертюрк, мениджъра на отбора Емрах Ток и директора по футболните административни въпроси Айсун Карахасаноглу. Срещата премина в дух на взаимно уважение, като в края ѝ представителите на двата клуба си пожелаха успех в предстоящия двубой.

Приятелството остава извън терена

Официалната вечеря се състоя часове преди важната среща от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. ЦСКА посреща Трабзонспор в четвъртък, 26 ноември, от 22:00 часа на обновения стадион "Българска армия".

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