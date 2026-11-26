Александър Исак най-после започва да оправдава огромната инвестиция на Ливърпул. Шведският нападател, за когото мърсисайдци платиха рекордните 125 милиона паунда, преживя изключително труден дебютен сезон, но днес изглежда като напълно различен футболист. В свой анализ за The Athletic журналистът Джеймс Пиърс разглежда впечатляващата трансформация на Исак и ключовата роля на мениджъра Андони Ираола за възраждането на скъпата звезда.

От гол на 258 минути до гол на всеки 107

Преди година Исак беше далеч от очакваното ниво. Липсата на оптимална физическа подготовка след трансфера му от Нюкасъл, последвана от сериозна контузия в глезена, ограничиха приноса му до едва четири попадения през първия сезон.

Сега картината е коренно различна. С двата си гола при победата с 3:0 над Брюж в Шампионска лига шведът вече има двуцифрен брой попадения през кампанията, като бележи средно веднъж на 107 минути срещу веднъж на 258 минути през миналия сезон.

Пиърс обръща внимание и на любопитно постижение: Исак се разписа в шесто поредно гостуване на Ливърпул. Преди него само седем футболисти в историята на клуба са успявали да го направят, сред които Джон Олдридж, Джон Барнс и Мохамед Салах. Ако отбележи и срещу Евертън в неделя, шведът ще изравни клубния рекорд от седем поредни гостувания с гол.

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Ираола промени Исак, а партньорството с Вирц започва да носи резултати

Според Джеймс Пиърс най-голямата промяна не е само в головата ефективност на нападателя, а в цялостното му участие в играта. Исак вече не чака съотборниците му да го намерят с подаване. Той е по-активен, движи се по-интелигентно, връща се назад, за да участва в изграждането на атаките, и работи значително повече без топка.

Журналистът отдава сериозна заслуга на Андони Ираола, който е успял да извлече най-доброто от шведа чрез тренировъчния процес и ясните си тактически изисквания. Друг ключов фактор е подобряващото се взаимодействие с Флориан Вирц. Двамата струваха общо 241 милиона паунда на Ливърпул, но едва сега инвестицията започва да носи очакваната възвръщаемост.

Пиърс посочва впечатляващо сравнение: през миналия сезон Исак и Вирц записаха общо 20 участия в голове в 71 мача, докато през настоящия са достигнали същия показател само в 33 срещи. "Когато отборът играе добре и постигаме резултати, всеки изглежда малко по-добър. Алекс и Фло са в много добра форма", коментира Ираола.

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