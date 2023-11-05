Вечерен виц: Ученици, днешният лабораторен опит

- Ученици, днешният лабораторен опит по химия приключи! Петърчо?

- Да, госпожо?

- Какъв е на цвят твоя разтвор?

- Червен, госпожо!

- Браво! Шестица! Жорко?

- Да, госпожо?

- Какъв е на цвят твоя разтвор?

- Оранжев, госпожо!

- Добре! Не си се справил напълно, но виждам старание! Четворка! Иванчо?

- Да, госпожо?

- Какъв е на цвят твоя разтвор?

- Черен, госпожо!

- Идиот! Двойка! Целия клас - ЗАЛЕГНИ!

Вицове за Иванчо