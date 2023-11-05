Webground
Днес 71 Вчера 98

Вечерен виц: Ученици, днешният лабораторен опит

175
Вечерен виц: Ученици, днешният лабораторен опит
Снимка: iStock/Guliver

- Ученици, днешният лабораторен опит по химия приключи! Петърчо?

- Да, госпожо?

- Какъв е на цвят твоя разтвор?

- Червен, госпожо!

- Браво! Шестица! Жорко?

- Да, госпожо?

- Какъв е на цвят твоя разтвор?

- Оранжев, госпожо!

- Добре! Не си се справил напълно, но виждам старание! Четворка! Иванчо?

- Да, госпожо?

- Какъв е на цвят твоя разтвор?

- Черен, госпожо!

- Идиот! Двойка! Целия клас - ЗАЛЕГНИ!

Вицове за Иванчо

 

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Виц за добро утро: От къде тоя часовник

Вечерен виц: Пратили две кучета

Виц за добро утро: Блондинка в магазин

Вечерен виц: Идеш при дърводелец

Виц за добро утро: На кастинг за балетисти

Вечерен виц: Майка съветва дъщеря си

Виц за добро утро: Мъж влязъл в зоомагазин

Вечерен виц: Трима полицаи

Виц за добро утро: Шотландец загуби сто лири

Вечерен виц: Баба се хвали на внучката

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Новите блокове в Козлодуй ли са отговорът на затворените ТЕЦ-ове? Иван Хиновски с отговор (ВИДЕО)

Седми блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде готов през 2033 г., Тов...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Вечерен виц: Ученици, днешният лабораторен опит
Вечерен виц: Ученици, днешният лабораторен опит

- Ученици, днешният лабораторен опит по химия приключи! Петърчо? - Да, госпожо? - Какъв е на цвят твоя разтвор? - Червен, госпожо! - Браво!...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Кога и къде да гледаме финала между Григор Димитров и №1 в света Новак Джокович в Париж
Кога и къде да гледаме финала между Григор Димитров и №1 в света Новак Джокович в Париж

Първата ракета на България Григор Димитров се намира в превъзходна форма. Хасковлията си осигури възможността да изиграе едва втори финал на...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Кога и къде да гледаме финала между Григор Димитров и №1 в света Новак Джокович в Париж
Кога и къде да гледаме финала между Григор Димитров и №1 в света Новак Джокович в Париж

Първата ракета на България Григор Димитров се намира в превъзходна форма. Хасковлията си осигури възможността да изиграе едва втори финал на...