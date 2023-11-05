Вечерен виц: Ученици, днешният лабораторен опит
- Да, госпожо?
- Какъв е на цвят твоя разтвор?
- Червен, госпожо!
- Браво! Шестица! Жорко?
- Да, госпожо?
- Какъв е на цвят твоя разтвор?
- Оранжев, госпожо!
- Добре! Не си се справил напълно, но виждам старание! Четворка! Иванчо?
- Да, госпожо?
- Какъв е на цвят твоя разтвор?
- Черен, госпожо!
- Идиот! Двойка! Целия клас - ЗАЛЕГНИ!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове