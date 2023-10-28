Вечерен виц: Вчера казах ли ти
- Не!
- Интересно на кого съм го казала!?
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове