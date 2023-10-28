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Вечерен виц: Вчера казах ли ти

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Вечерен виц: Вчера казах ли ти
Снимка: iStock

Скъпи, вчера казах ли ти, че си най-добрият?

- Не!

- Интересно на кого съм го казала!?

 

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