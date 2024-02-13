Вечерен виц: Влиза шефът
- Ама, шефе, защо така?! Аз толкова ви уважавам!
- Да, ама докато си ме уважавала, си ми лепнала нещо, което съм предал на жената, а тя сега... хич не ме уважава!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове