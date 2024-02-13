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Вечерен виц: Влиза шефът

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Вечерен виц: Влиза шефът
Снимка: iStock/Guliver

Влиза шефът и казва направо на секретарката си, че е уволнена.

- Ама, шефе, защо така?! Аз толкова ви уважавам!

- Да, ама докато си ме уважавала, си ми лепнала нещо, което съм предал на жената, а тя сега... хич не ме уважава!

 

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