Вечерен виц: Въпрос към програмист
- Какво означава TCP/IP?
- Елементарно... Означава точно "Ти сипи, ай пий"...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове