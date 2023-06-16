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Вечерен виц: Въпрос към програмист

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Вечерен виц: Въпрос към програмист
Снимка: iStock

Въпрос към програмист:

- Какво означава TCP/IP?

- Елементарно... Означава точно "Ти сипи, ай пий"...

 

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