Парламентът прие на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се увеличават данъчните облекчения за родители и се въвежда нова отстъпка за разходи за развитието на децата. Дебатите в пленарната зала обаче се изостриха заради почти двойното увеличение на глобите за данъчни нарушения, след като досегашните им размери в левове бяха заменени със същите стойности в евро.

Повече данъчни облекчения за семействата

С приетите промени от 1 януари родителите ще могат да намаляват годишната си данъчна основа със следните суми:

500 евро за едно дете;

1000 евро за две деца;

1500 евро за три и повече деца;

1200 евро за дете с увреждания.

Облекченията ще могат да се ползват и авансово на месечна база.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие. То ще позволява намаляване на дължимия данък с до 200 евро за едно дете, 400 евро за две и 600 евро за три и повече деца. Условието е родителите да представят документи за направени разходи за здравеопазване, образование и спорт.

Законопроектът предвижда и намаляване на административната тежест за работодателите чрез премахване на дублиращи се справки, подавани към Националната агенция за приходите. Още: По-високите данъчни облекчения за деца ще влязат в сила чак през 2028 г.

Спор за почти двойното увеличение на глобите

Най-сериозното напрежение в пленарната зала предизвика промяната в санкциите за данъчни нарушения. С нея досегашните размери на глобите и имуществените санкции в левове се заменят със същите числови стойности в евро, което на практика почти ги удвоява.

От опозицията подкрепиха данъчните облекчения за семействата, но възразиха срещу начина, по който се увеличават санкциите. Предложението на Мартин Димитров от "Демократична България" глобите да бъдат преизчислени по официалния курс от 1,95583 лева за евро беше отхвърлено.

"Ако частният сектор беше превалутирал по вашия начин цените, една цена от 500 лв. я беше направил 500 евро, ние сме въвели изрични глоби за тези хора. А вие немотивирано удвоявате глобите по този закон", заяви Димитров.

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Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев също разкритикува решението.

"Колеги, току-що дадохте ужасен пример на целия бизнес и на всички хора в страната", заяви той.

Според бившия финансов министър с промяната се нарушава Законът за въвеждане на еврото.

"И когато започнете да обяснявате защо е висока инфлацията, си спомнете този момент", добави Василев. Още: С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

От "Прогресивна България" отговориха иронично, като пуснаха запис от интервю на бившия съпредседател на ПП Кирил Петков, в което той твърди, че въвеждането на еврото няма да доведе до поскъпване.

Сблъсък между Василев и Витанов

Напрежението в залата продължи и заради честите искания на ПП за прегласуване. Лидерът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов призова председателя на Народното събрание да напомни на Асен Василев, "че се намира в парламент, а не на детска площадка".

"И това, че вчера не сте успели да отидете на Благо Коцев на митинга във Варна, не ви дава основание да злоупотребявате с право. Няма тук 240 души да се съобразяват с един кияк", заяви Витанов. Още: Бюджетната комисия прие окончателно промените в данъчните закони: Колко и за какво ще плащаме?

По време на дебатите Василев предложи да бъдат включени камерите на БНТ и микрофоните на БНР, за да могат гражданите да видят приемането на "2 милиарда евро повече данъци". Предложението му обаче не беше подкрепено.