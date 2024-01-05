Виц за добро утро: Говорят си две блондинки
- Знаеш ли, че Нова Година се пада в петък?
- Оле, дано да не е ТРИНАДЕСЕТИ!...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове