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Виц за добро утро: Говорят си две блондинки

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Виц за добро утро: Говорят си две блондинки
Снимка: iStock

Говорят си две блондинки:

- Знаеш ли, че Нова Година се пада в петък?

- Оле, дано да не е ТРИНАДЕСЕТИ!...

 

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