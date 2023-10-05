Виц за добро утро: Градският транспорт
- Госпожице, ще ми отстъпите ли мястото, уморен съм?
- Ами, ако съм бременна?
- Не може да сте бременна, крокодилите снасят яйца!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове