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Виц за добро утро: Градският транспорт

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Виц за добро утро: Градският транспорт
Снимка: iStock

Градският транспорт:

- Госпожице, ще ми отстъпите ли мястото, уморен съм?

- Ами, ако съм бременна?

- Не може да сте бременна, крокодилите снасят яйца!

 

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