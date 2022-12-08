Виц за добро утро: Какво правиш?
- В леглото съм, ям чипс.
- А какво ще правиш, ако съм до теб в леглото?
- Ще ядем чипс заедно.
- Имам предвид аз и ти в леглото, без чипс...
- Ще ида до магазина за чипс.
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Нови вицове, 2022 г.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове