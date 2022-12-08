Виц за добро утро: Какво правиш?

Защо пак не влязохме в Шенген?

Управлението ни от над десетилетие е корумпирано и ненадеждно да опази границата с Турция

Само Румен Радев е виновен със служебните си правителства

Борисов и ГЕРБ съсипаха всичко - служебните правителства пооправиха, но не стигна

Нидерландия ни мрази