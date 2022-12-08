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Виц за добро утро: Какво правиш?

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Виц за добро утро: Какво правиш?
Снимка: iStock/Guliver

Какво правиш?

- В леглото съм, ям чипс.

- А какво ще правиш, ако съм до теб в леглото?

- Ще ядем чипс заедно.

- Имам предвид аз и ти в леглото, без чипс...

- Ще ида до магазина за чипс.

 

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