Виц за добро утро: Мъж, до непозната жена
- Какво си ме зяпнал?
- Толкова си хубава, че си поръчах само сок.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове