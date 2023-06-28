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Виц за добро утро: Мъж, до непозната жена

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Виц за добро утро: Мъж, до непозната жена
Снимка: iStock

Мъж, до непозната жена в бара. Тя го пита:

- Какво си ме зяпнал?

- Толкова си хубава, че си поръчах само сок.

 

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