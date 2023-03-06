Виц за добро утро: Обичаш ли ме?
- Да.
- А кога ще се оженим?
- Ама недей така рязко, да сменяш темата на разговор!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове