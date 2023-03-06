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Виц за добро утро: Обичаш ли ме?

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Виц за добро утро: Обичаш ли ме?
Снимка: iStock

- Обичаш ли ме?

- Да.

- А кога ще се оженим?

- Ама недей така рязко, да сменяш темата на разговор!

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Виц за добро утро: Обичаш ли ме?

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