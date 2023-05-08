Виц за добро утро: Отишъл един на екскурзия в Париж

Отишъл един на екскурзия в Париж. Естествено, още първия ден посещава публичен дом. Излиза след час и възмутено се изплюва на земята:

- Пфу! Иззад ъгъла изскача полицай и го глобява за непристойно поведение. Прибира се нашия и жена му го пита: - За седмица там поне веднъж сети ли се за мен? - Ако щеш вярвай, сетих се и веднага ме глобиха! Вицове за Иванчо Вицове за счетоводители Супер смешни вицове Стари български вицове

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