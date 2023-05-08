Виц за добро утро: Отишъл един на екскурзия в Париж
- Пфу!
Иззад ъгъла изскача полицай и го глобява за непристойно поведение. Прибира се нашия и жена му го пита:
- За седмица там поне веднъж сети ли се за мен?
- Ако щеш вярвай, сетих се и веднага ме глобиха!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове