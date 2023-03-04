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Виц за добро утро: Шефе, кога ще получим заплата?

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Виц за добро утро: Шефе, кога ще получим заплата?
Снимка: Gettyimages

- Шефе, кога ще получим заплата?

- Щом се върне счетоводителят.

- Той в отпуск ли е?

- Не, в затвора.

 

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