Виц за добро утро: Шефе, кога ще получим заплата?
- Щом се върне счетоводителят.
- Той в отпуск ли е?
- Не, в затвора.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове