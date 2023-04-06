Виц за добро утро: В час по химия
Госпожата:
- Николай, какъв разтвор получи?
Николай:
- Зелен, госпожо!
- Браво - 6. Марийке, какъв разтвор получи?
- Зелен, госпожо!
- Браво - 6. Иванчо, какъв разтвор получи?
Иванчо:
- Черен, госпожо!
- 2-ка, Иванчо. Клас, залегни!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове