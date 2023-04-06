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Виц за добро утро: В час по химия

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Виц за добро утро: В час по химия
Снимка: iStock

В час по химия:

Госпожата:

- Николай, какъв разтвор получи?

Николай:

- Зелен, госпожо!

- Браво - 6. Марийке, какъв разтвор получи?

- Зелен, госпожо!

- Браво - 6. Иванчо, какъв разтвор получи?

Иванчо:

- Черен, госпожо!

- 2-ка, Иванчо. Клас, залегни!

 

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