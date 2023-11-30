Виц за добро утро: Защо ходиш всяка вечер
- Там има музика.
- А защо не ходиш на опера тогава?
- Там няма ракия.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове