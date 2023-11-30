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Виц за добро утро: Защо ходиш всяка вечер

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Виц за добро утро: Защо ходиш всяка вечер
Снимка: iStock

- Защо ходиш всяка вечер в кръчмата?

- Там има музика.

- А защо не ходиш на опера тогава?

- Там няма ракия.

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