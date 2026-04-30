Атентатът в САЩ: Какви ползи може да извлече Тръмп

След новината за най-новия опит за атентат срещу американския президент Доналд Тръмп самият той побърза да се изкаже. Не бяха минали и 30 минути след изстрелите, когато той – все още в смокинг и с папионка – поиска вечерята да продължи: „Нека шоуто продължи“, настоя Тръмп без следи от уплаха, както отбелязаха агенциите. А в интервю за американската телевизия CBS той държеше да подчертае, че охраната го е извела изправен от помещението.

На пресконференция същата вечер Тръмп демонстрира държавническо поведение: „С оглед на събитията от тази вечер призовавам всички американци от все сърце да се ангажират за мирното уреждане на нашите разногласия“.

В събота вечерта, по време на традиционната гала-вечеря с кореспондентите от Белия дом, тежко въоръжен мъж направи опит да нахлуе в залата и беше спрян от силите за сигурност. Прозвучаха изстрели, а президентът беше отведен на сигурно място. Според разследващите предполагаемият извършител е искал да убие Тръмп и членове на американското правителство. Самият Тръмп се изказа по подобен начин и описа нападателя като „много объркан човек“.

Още: Чарлз се подигра с Тръмп: Ако не бяхме ние, щяхте да говорите френски (ВИДЕО)

Тръмп не за първи път е мишена на атентатори

Тръмп и друг път е бил мишена на атентатори. През юли 2024 г. той беше прострелян в ухото по време на предизборно събитие в щата Пенсилвания. Един посетител загина, други двама бяха ранени, а нападателят беше застрелян.

Тогава Тръмп се възползва от инцидента, за да извлече полза, твърдят критиците му. Ограден от тайните служби и със следи от кръв по лицето, след нападението Тръмп беше изведен с високо вдигнат юмрук – този кадър обиколи света, а рейтингът му скочи значително и помогна много на предизборната кампания срещу неговия опонент – демократа Джо Байдън. Наблюдателите приписаха този успех и на начина, по който Тръмп реагира при нападението.

Тръмп като марка – дори и по време на криза

Още: Безкрайна блокада? Тръмп готви САЩ за дълго затваряне на Ормуз, Иран продължавали да произвеждат оръжия

Този път нямаше борбени кадри, които Тръмп да използва в своя полза. За сметка на това американският президент успя да покаже, че е контролирал ситуацията и се представи като изключително безстрашен. „Каквото и да мислим за политиката на този президент, неговата устойчивост пред лицето на опасността беше образцова“, похвали го британският вестник „Телеграф“.

Според експерти това вероятно не е случайно. "Тръмп е човек-марка - това означава, че използва всяко събитие, за да затвърди имиджа на тази марка“, казва пред ДВ Томас Йегер, завеждащ катедрата по международна и външна политика в Университета в Кьолн.

Тръмп непременно иска балната зала

Тръмп явно ще използва новия опит за атентат, за да построи новата бална зала на мястото на източното крило в Белия дом, въпреки че има редица протести срещу това начинание. След нападението той заяви, че в бъдещата строго охранявана бална зала подобно нещо не би могло да се случи.

Още: "Само обещания, а накрая нищо. Предадени сме": 9 от 12 избиратели на Тръмп горчиво съжаляват

В момента защитници на паметниците на културата в САЩ се опитват с правни действия да спрат строителството. В неделя Министерството на правосъдието обаче призова ищците да оттеглят жалбата си, като мотивира това с изстрелите от предната вечер. „Вашата жалба излага на голяма опасност живота на президента, семейството му и неговите сътрудници“, се посочваше в изявлението.

Възможната стратегия на Тръмп има граници

„Границите на тази стратегия опират до готовността на неговото движение MAGA да го следва“, казва Йегер за ДВ: „Докато то го подкрепя, той ще се налага. Многобройните конспиративни теории – включително и от неговото движение – подсказват, че това ще бъде много по-трудно, отколкото след атентата в Пенсилвания през 2024 година“.

От известно време се разпространяват конспиративни теории - дори сред собствените му привърженици, които поставят под съмнение автентичността на опитите за покушение от миналото. Оспорваната бивша конгресменка Марджъри Тейлър Грийн наскоро изрази в онлайн платформата X съмнения относно автентичността на атентата в Бътлър, Пенсилвания, през 2024 година.

Авторът Дейвид Фрум от американското списание The Atlantic припомня също колко различни бяха реакциите през есента на 2025 г., когато убийството на десния активист Чарли Кърк беше използвано от съюзниците на Тръмп, за да се разплатят с медиите, неправителствените организации и критиците. Този път обаче не се стигна до подобна ескалация. Тръмп определи предполагаемия извършител като самостоятелно действащ човек и се въздържа да впише инцидента в по-голяма конспиративна теория или образ на врага.

Източник: Дойче веле